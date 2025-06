Publicado aviso de licitação para construção de Creche em Aparecida do Taboado

A Prefeitura de Aparecida do Taboado publicou no Diário Oficial desta terça-feira (03/06) o aviso de licitação para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), que será instalado no Bairro Tia Chica.

O projeto será financiado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculados ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), além de contrapartida financeira do Município. O investimento previsto é de R$ 5.768.672,78.

A unidade seguirá o modelo padrão “Creche Tipo 1”, desenvolvido pelo FNDE. De acordo com o projeto, o centro terá capacidade para atender até 376 crianças em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 em período integral, beneficiando famílias do Tia Chica e de bairros vizinhos.

A licitação será realizada na modalidade de concorrência eletrônica. A análise das propostas das empresas interessadas e o resultado ocorrerão no dia 10 de julho, às 9h (horário de Brasília).