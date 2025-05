Publicado aviso de licitação para obras de infraestrutura no Residencial Tauan

Foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (22), o aviso de licitação para contratação da empresa responsável pelas obras de infraestrutura urbana no Residencial Tauan, em Aparecida do Taboado.

O investimento total será de R$ 7.112.671,78, com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo a uma solicitação da Prefeitura Municipal. O projeto prevê a pavimentação asfáltica e a implantação de drenagem de águas pluviais nas vias do bairro, melhorando significativamente a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores.

A abertura das propostas está marcada para o dia 10 de junho, às 9h30 (horário de Brasília), na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), em Campo Grande.

O prefeito José Natan articulou junto ao Governo do Estado para viabilizar o projeto. Em abril, durante agenda oficial na capital, vereadores do município — liderados pelo presidente da Câmara, Ber Galter — se reuniram com o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, para tratar do andamento da proposta.

A expectativa é que as obras tenham início no segundo semestre deste ano, após a conclusão do processo licitatório.