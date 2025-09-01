Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Realizada a 11ª Conferência Municipal de Saúde

Este ano, o tema central foi: “Atenção Primária à Saúde e a Organização do Cuidado nos Territórios”, focando em um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde.

Mauro Silva

Diversos segmentos estiveram representados na Conferência Municipal de Saúde (Foto: Pedro Henrique/DICOM)
Diversos segmentos estiveram representados na Conferência Municipal de Saúde (Foto: Pedro Henrique/DICOM)

Na tarde da última quinta-feira (28/08), foi realizada em Aparecida do Taboado, a 11ª Conferência Municipal de Saúde. O encontro reuniu autoridades, profissionais da saúde, conselheiros e usuários do SUS para discutir os rumos e desafios do setor no município.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, o evento este ano teve como tema central: “Atenção Primária à Saúde e a Organização do Cuidado nos Territórios”, focando em um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde.

O objetivo foi estimular o diálogo entre a população e o poder público, fortalecendo a participação social e contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

Papel estratégico da atenção primária

Reconhecida como a porta de entrada do SUS, a Atenção Primária desempenha um papel estratégico na promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo. Discutir sua organização dentro dos territórios significa pensar em uma saúde mais eficiente, acessível e centrada nas necessidades da população local.

Presença de autoridades e participação popular

O evento contou com a presença de diversas lideranças locais, entre elas o vice-prefeito Tenente Ávila, a primeira-dama Verônica de Paula, a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Xavier Ajala Ricaldi, e a secretária adjunta Lidiane Souto. A vereadora Cláudia Padim representou a Câmara Municipal. Também marcaram presença servidores da saúde, representantes da sociedade civil e uma significativa participação de usuários do SUS.

Um dos destaques da conferência foi a palestra do enfermeiro Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, de Campo Grande. Com formação em Enfermagem pela Universidade Anhanguera UNIDERP, ele é mestre em Saúde da Família pela UFMS e doutor em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste. Sua apresentação trouxe contribuições técnicas e práticas para a qualificação do debate sobre atenção primária.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos