Realizada a 11ª Conferência Municipal de Saúde

Na tarde da última quinta-feira (28/08), foi realizada em Aparecida do Taboado, a 11ª Conferência Municipal de Saúde. O encontro reuniu autoridades, profissionais da saúde, conselheiros e usuários do SUS para discutir os rumos e desafios do setor no município.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, o evento este ano teve como tema central: “Atenção Primária à Saúde e a Organização do Cuidado nos Territórios”, focando em um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde.

O objetivo foi estimular o diálogo entre a população e o poder público, fortalecendo a participação social e contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

Papel estratégico da atenção primária

Reconhecida como a porta de entrada do SUS, a Atenção Primária desempenha um papel estratégico na promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo. Discutir sua organização dentro dos territórios significa pensar em uma saúde mais eficiente, acessível e centrada nas necessidades da população local.

Presença de autoridades e participação popular

O evento contou com a presença de diversas lideranças locais, entre elas o vice-prefeito Tenente Ávila, a primeira-dama Verônica de Paula, a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Fernando Xavier Ajala Ricaldi, e a secretária adjunta Lidiane Souto. A vereadora Cláudia Padim representou a Câmara Municipal. Também marcaram presença servidores da saúde, representantes da sociedade civil e uma significativa participação de usuários do SUS.

Um dos destaques da conferência foi a palestra do enfermeiro Halex Mairton Barbosa Gomes e Silva, de Campo Grande. Com formação em Enfermagem pela Universidade Anhanguera UNIDERP, ele é mestre em Saúde da Família pela UFMS e doutor em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste. Sua apresentação trouxe contribuições técnicas e práticas para a qualificação do debate sobre atenção primária.