Recolhidas 27 toneladas de pneus inservíveis em Aparecida do Taboado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento concluiu, nesta semana, mais uma etapa de um importante trabalho de destinação correta de resíduos em Aparecida do Taboado.

Em apenas três meses, cerca de 27 toneladas de pneus inservíveis foram recolhidas no Ecoponto local, e agora serão enviadas para uma destinação ambientalmente adequada.

Segundo o diretor municipal de Meio Ambiente, João Paulo, os pneus serão encaminhados para Brasília, onde passarão por um processo de trituração e reaproveitamento como combustível em uma fábrica de cimento. A prática é considerada sustentável, pois evita o descarte irregular e contribui significativamente para a redução dos impactos ambientais.

— Este é um trabalho contínuo da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com as borracharias locais e pontos de coleta estratégicos, garantindo que todos os pneus descartados corretamente tenham um destino ecologicamente correto, destacou João Paulo.

Ecoponto recebeu 27 toneladas de pneus inservíveis coletados na cidade (Foto: Daniel Silva/DICOM)

O Ecoponto tem se consolidado como referência na coleta e destinação responsável de resíduos sólidos, reforçando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e o bem-estar da população.

Além dos benefícios ambientais, a iniciativa também contribui para a prevenção de doenças como a dengue, já que o acúmulo de pneus em locais inadequados pode se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti.

