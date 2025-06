Rede Municipal de Ensino terá Sala de Atendimento Educacional Especializado

Estão em andamento, em Aparecida do Taboado, as obras da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), também conhecida como sala de recursos multifuncionais. A construção está sendo realizada pela Prefeitura, em anexo à Escola Municipal João Chama.

O espaço tem como principal objetivo oferecer um ambiente adequado para acolher e atender estudantes com necessidades educacionais especiais, incluindo alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e aqueles com altas habilidades ou superdotação.

Obra da Sala de AEE em execução (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Atualmente, o município atende cerca de 100 alunos com essas necessidades, sendo a maioria diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A nova sala será administrada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do setor de Educação Especial.

A obra está sendo executada pela empresa Klariled Iluminação Engenharia & Construção LTDA, e representa um importante avanço no compromisso da gestão municipal com a inclusão e o fortalecimento da educação especial na rede pública.