Reinaugurada a sede da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

A Prefeitura de Aparecida do Taboado realizou na manhã desta quinta-feira (31/07), o ato de reinauguração da sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento marcou a entrega de um espaço totalmente revitalizado, com estrutura ampliada para melhor atender a população e fortalecer as políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável do município.

Estiveram presentes o prefeito José Natan, vereadores, secretários municipais, além de representantes de empresas parceiras e instituições públicas.

A reforma do prédio, viabilizada por meio de acordo com o proprietário do imóvel, foi destacada como um exemplo de articulação eficiente entre os diversos setores da administração.

Durante a solenidade, o presidente da Câmara Municipal, Ber Galter, ressaltou a importância da obra. “É uma satisfação presenciar este acontecimento. O Legislativo está à disposição para apoiar iniciativas como esta, que trazem benefícios concretos à população”, afirmou.

À frente da pasta, o secretário Dartagnan Queiroz fez um balanço das ações desenvolvidas nos últimos meses e agradeceu pela confiança: “Este espaço recebeu mais de 18 mil pessoas apenas nos primeiros sete meses do ano. A missão dada está sendo cumprida, com muito empenho da nossa equipe.”

Prédio recebeu adequações e ampliação (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Já o prefeito José Natan destacou a relevância estratégica da secretaria. “Esta é uma das secretarias que mais recebe pessoas diariamente, por cuidar diretamente da geração de empregos, do meio ambiente, da tecnologia e da inovação. Esta reinauguração simboliza um esforço conjunto, resultado da colaboração entre o poder público e a iniciativa privada”, pontuou, agradecendo o apoio de empresas e instituições.

A cerimônia contou com a presença de representantes das empresas Bello, Alcoolvale, Gala, Alles, Alpha e Geneseas, além de órgãos como Agraer, Iagro, SICREDI, Bradesco, Banco do Brasil, Sindicato Rural, Aciat, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Universidade Aberta do Brasil (UAB), entre outros.

Entre as melhorias do novo espaço está a criação de um ambiente “kids” na sala de espera, oferecendo mais conforto para crianças enquanto seus pais ou responsáveis são atendidos. A proposta busca tornar o ambiente mais acessível e acolhedor para todas as idades.