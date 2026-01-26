Repasse a entidades filantrópicas em 2026 sobe para R$ 1,5 milhão

A Prefeitura de Aparecida do Taboado realizou na quinta-feira (22/01), o ato de assinatura de convênios com nove entidades filantrópicas. A renovação da concessão do recurso foi comemorada pelas instituições, em razão do aumento no valor que será repassado pela administração municipal neste ano.

Em 2025, o valor total, incluindo os repasses estaduais, foi de R$ 1.466.627,88. Já em 2026, considerando igualmente os repasses estaduais, o montante será de R$ 1.537.229,66.

As instituições conveniadas com o município são:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);

Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”;

Instituto Promocional “Dom Afonso Maria Fusco”;

Centro Espírita Joana D’Arc, mantenedor do Albergue Noturno “Jesus de Nazaré”;

Associação “Mãos que Brilham”;

Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos;

Centro de Equoterapia Passo a Passo “Iná Cintra Cardoso”;

Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública;

Associação G7.