Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Repasse a entidades filantrópicas em 2026 sobe para R$ 1,5 milhão

Convênios asseguram que as entidades recebam integralmente as 12 parcelas ao longo do ano.

Mauro Silva

Convênios asseguram mais de R$ 1,5 milhão para as entidades filantrópicas em 2026 (Foto: Daniel Silva/DICOM)
A Prefeitura de Aparecida do Taboado realizou na quinta-feira (22/01), o ato de assinatura de convênios com nove entidades filantrópicas. A renovação da concessão do recurso foi comemorada pelas instituições, em razão do aumento no valor que será repassado pela administração municipal neste ano.

Em 2025, o valor total, incluindo os repasses estaduais, foi de R$ 1.466.627,88. Já em 2026, considerando igualmente os repasses estaduais, o montante será de R$ 1.537.229,66.

As instituições conveniadas com o município são:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);
Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”;
Instituto Promocional “Dom Afonso Maria Fusco”;
Centro Espírita Joana D’Arc, mantenedor do Albergue Noturno “Jesus de Nazaré”;
Associação “Mãos que Brilham”;
Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos;
Centro de Equoterapia Passo a Passo “Iná Cintra Cardoso”;
Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública;
Associação G7.

