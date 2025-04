Residencial Eldorado ganhará uma Unidade Básica de Saúde

Foi publicado nesta quarta-feira (23/04), por meio do Diário Oficial, o resultado da licitação para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Aparecida do Taboado.

A obra será realizada no Residencial Eldorado, ampliando o acesso da população local aos serviços de saúde.

A empresa vencedora do processo licitatório foi a Bruque Company Ltda, com uma proposta no valor de R$ 1.530.000,00. O prazo para execução da obra será de até sete meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço — procedimento final do processo licitatório que segue em andamento com trâmites complementares.

A nova UBS será a oitava estrutura de saúde básica no município, que já conta com as unidades de ESF Central, São Jerônimo, Jardim do Lago, Vila Pereira, Vila Barbosa, Jardim das Flores, Ranchos e Rural.

A Secretaria Municipal de Saúde já elaborou o planejamento estratégico para a atuação da nova unidade, que visa reforçar o atendimento na região do Residencial Eldorado e entorno e garantir mais eficiência no cuidado com a saúde da população.