Rodada da Copa Assomasul no Estádio Pereirão movimenta Aparecida do Taboado

A bola já está rolando para a 21ª Copa Assomasul de Futebol no Estádio Pereirão, em Aparecida do Taboado. Os jogos na sede são válidos pela Série B, do maior campeonato de futebol amador do Centro-Oeste brasileiro.

Na abertura, aconteceram jogos das categorias de base das escolinhas do município, e a cerimônia com a presença de autoridades.

Prefeito José Natan deu as boas-vindas às equipes visitantes e manifestou sua torcida pela equipe que representa Aparecida do Taboado (Foto: Tony Fernando)

Três partidas abriram o campeonato na noite desta sexta-feira (23/05). No primeiro jogo, Selvíria venceu Água Clara por 3 a 1, enquanto que na sequência, Paraíso das Águas goleou Cassilândia por 7 a 1. O confronto que encerra a rodada, entre Aparecida do Taboado e Água Clara está em andamento. Até o fechamento desta matéria, o placar era de 5 a 0 para os donos da casa.

A competição em Aparecida do Taboado terá prosseguimento no sábado (24) com jogos pela manhã no Estádio Pereirão.

Realizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a competição promove a integração entre servidores públicos, incentiva o esporte e fortalece o espírito de união entre os municípios sul-mato-grossenses.

Considerada o maior campeonato de futebol amador da região Centro-Oeste, a Copa Assomasul tem apoio do Governo do Estado e já movimentou dezenas de cidades nesta temporada.

Com premiações históricas e alto nível técnico, a atual edição segue reunindo atletas, lideranças e comunidades em torno de um propósito comum: o fortalecimento do espírito de equipe e o orgulho de representar seu município.

A realização da 21ª edição da Copa Assomasul conta com o apoio e patrocínio de grandes parceiros: ANOREG/MS, CASSEMS, COEGEMAS, COINTRA, Construtora B & C LTDA, Fiorilli Software, FTD Educação, Fundesporte, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Grupo Enzo, GTF Gestão Total de Frotas, KAGIVA (fornecedora oficial das bolas), MIT Medicina Integral do Trabalhador, SANESUL e TCE-MS.