Rua principal de bairro em Aparecida do Taboado receberá infraestrutura

A Prefeitura de Aparecida do Taboado publicou nesta terça-feira (07/10) no Diário Oficial dos Municípios o resultado da licitação para obras de infraestrutura na Rua José Moreira Falkine, localizada no bairro São Lázaro. O projeto será viabilizado por meio de um convênio firmado em 2022.

A empresa vencedora do certame foi a Noromix Concreto S/A, que apresentou a proposta de R$ 2.058.065,12. O valor é bem abaixo do que foi orçado para a obra – R$ 2.928.812,64 — valor que inclui recursos federais e contrapartida do município.

As melhorias previstas contemplam obras de drenagem, recapeamento asfáltico em um trecho da via e pavimentação em outro, além da adequação de calçadas e implantação de sinalização viária.

Importante via de ligação entre a Avenida Presidente Vargas e o anel viário, a Rua José Moreira Falkine serve de acesso dentro do bairro às ruas Tocantins, Paraná, Bahia e Rondônia.