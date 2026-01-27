Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Ruas do Bairro Primavera já recebem asfalto

Serviços, que estavam previstos para serem retomados apenas em fevereiro, foram reiniciados antes do prazo e já apresentam resultados visíveis

Mauro Silva

Avenida Ajax Furquim Leite está recebendo a pavimentação (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

As obras de infraestrutura no Bairro Primavera seguem em pleno andamento e já registram avanços significativos. Os serviços tiveram início no final de 2025 e, embora a previsão inicial fosse de retomada somente em fevereiro, a empreiteira responsável reiniciou os trabalhos ainda na semana passada, antecipando o cronograma.

As intervenções contemplam diversas vias do bairro, incluindo as ruas Agenor Pedrosa, Sinhaninha, Minas Gerais, São Paulo, Belo Horizonte e Carlos Alves Ferreira, além da Avenida Cuiabá. Também estão previstas melhorias nas ruas Boa Vista e Palmas.

Retomada dos serviços anunciada para fevereiro, foi antecipada (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A mesma empreiteira, vencedora de outra licitação, executa simultaneamente a pavimentação da Avenida Ajax Furquim Leite. Esse projeto inclui ainda a Avenida dos Estudantes, ampliando o alcance das melhorias na mobilidade urbana da região.

No ano passado, grande parte das vias já havia recebido a implantação de galerias de águas pluviais, além de serviços de terraplanagem e imprimação. Nesta etapa, os trabalhos avançam para a fase de pavimentação asfáltica.

Na Avenida dos Estudantes, o trecho atualmente em obras passa por terraplanagem, abrangendo o segmento entre a Rua da Liberdade e a Avenida Ajax Furquim Leite.

