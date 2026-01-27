Ruas do Bairro Primavera já recebem asfalto

As obras de infraestrutura no Bairro Primavera seguem em pleno andamento e já registram avanços significativos. Os serviços tiveram início no final de 2025 e, embora a previsão inicial fosse de retomada somente em fevereiro, a empreiteira responsável reiniciou os trabalhos ainda na semana passada, antecipando o cronograma.

As intervenções contemplam diversas vias do bairro, incluindo as ruas Agenor Pedrosa, Sinhaninha, Minas Gerais, São Paulo, Belo Horizonte e Carlos Alves Ferreira, além da Avenida Cuiabá. Também estão previstas melhorias nas ruas Boa Vista e Palmas.

Retomada dos serviços anunciada para fevereiro, foi antecipada (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A mesma empreiteira, vencedora de outra licitação, executa simultaneamente a pavimentação da Avenida Ajax Furquim Leite. Esse projeto inclui ainda a Avenida dos Estudantes, ampliando o alcance das melhorias na mobilidade urbana da região.

No ano passado, grande parte das vias já havia recebido a implantação de galerias de águas pluviais, além de serviços de terraplanagem e imprimação. Nesta etapa, os trabalhos avançam para a fase de pavimentação asfáltica.

Na Avenida dos Estudantes, o trecho atualmente em obras passa por terraplanagem, abrangendo o segmento entre a Rua da Liberdade e a Avenida Ajax Furquim Leite.