Ruas do entorno de avenida em Aparecida do Taboado receberão obras de infraestrutura

A Prefeitura de Aparecida do Taboado divulgou, na edição desta quinta-feira (26/06), do Diário Oficial dos Municípios, o resultado da licitação para execução de obras de infraestrutura urbana em vias que integram o entorno da Avenida Orlando Mascarenhas Pereira.

A empresa Noromix Concreto LTDA foi a vencedora do processo licitatório, com proposta no valor de R$ 6.834.595,57. O projeto contempla um pacote completo de melhorias, que inclui pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, recapeamento, construção de calçadas com acessibilidade e implantação de ciclovia.

Ruas que se encontram com a avenida serão asfaltadas (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

As intervenções vão abranger desde a Rua Mato Grosso do Sul até a região conhecida como “Figueira”, atendendo diretamente aos bairros Morumbi, Primavera I e II e Samara — importantes áreas residenciais que fazem ligação com a avenida.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança para pedestres e ciclistas, além de valorizar a infraestrutura da cidade.