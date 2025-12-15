Saída da Folia de Reis atraiu devotos em Aparecida do Taboado

Realizada no domingo (14/12), no Centro Comunitário do Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado, a saída da Folia dos Santos Reis reuniu devotos, famílias pioneiras do município e visitantes, reafirmando uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas da cidade.

Devotos de Santos Reis prestigiaram a saída da bandeira, que marcou oficialmente o início do giro da folia pelas propriedades da zona rural.

A instabilidade do tempo não impediu o comparecimento do público.

O tempo chuvoso não desanimou os fiéis (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

A programação contou com missa, almoço, reza do terço cantado e a saída dos foliões, que já estão visitando lares, atendendo os devotos e recebendo doações para a realização da grande festa, marcada para o dia 3 de janeiro de 2026. O Dia de Reis, tradicionalmente, é celebrado em 6 de janeiro.

O casal de festeiros, Mauro, conhecido como “Casca Roxa”, e Marimar, recepcionou calorosamente os convidados. A partir de agora, até o dia da festa, todos os envolvidos seguem empenhados na preparação do espaço, dos alimentos e de todos os detalhes necessários para receber o público na chegada da Companhia Embaixadores dos Reis Magos.

A festa é centenária em Aparecida do Taboado (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

A celebração simboliza a viagem dos Reis Magos até Belém, para visitar o menino Jesus em seu nascimento, mantendo viva uma tradição passada de geração em geração.

Além dos atos religiosos, a festa também se destaca pelo espírito de confraternização.

A comida é sempre farta e gratuita (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

Durante o evento, foram servidos almoço e jantar aos participantes, promovendo momentos de comunhão e partilha. A animação ficou por conta do Grupo Horizonte, que embalou o público ao som do forró, tornando o encontro ainda mais especial.