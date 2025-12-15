Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Saída da Folia de Reis atraiu devotos em Aparecida do Taboado

Evento realizado no Córrego do Ouro marca o início do giro da folia pelas propriedades rurais e a preparação para a grande festa de janeiro.

Mauro Silva

A festa ocorre todos os anos, no Centro Comunitário do Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)
A festa ocorre todos os anos, no Centro Comunitário do Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

Realizada no domingo (14/12), no Centro Comunitário do Córrego do Ouro, em Aparecida do Taboado, a saída da Folia dos Santos Reis reuniu devotos, famílias pioneiras do município e visitantes, reafirmando uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas da cidade.

Devotos de Santos Reis prestigiaram a saída da bandeira, que marcou oficialmente o início do giro da folia pelas propriedades da zona rural.

A instabilidade do tempo não impediu o comparecimento do público.

O tempo chuvoso não desanimou os fiéis (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

A programação contou com missa, almoço, reza do terço cantado e a saída dos foliões, que já estão visitando lares, atendendo os devotos e recebendo doações para a realização da grande festa, marcada para o dia 3 de janeiro de 2026. O Dia de Reis, tradicionalmente, é celebrado em 6 de janeiro.

O casal de festeiros, Mauro, conhecido como “Casca Roxa”, e Marimar, recepcionou calorosamente os convidados. A partir de agora, até o dia da festa, todos os envolvidos seguem empenhados na preparação do espaço, dos alimentos e de todos os detalhes necessários para receber o público na chegada da Companhia Embaixadores dos Reis Magos.

A festa é centenária em Aparecida do Taboado (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

A celebração simboliza a viagem dos Reis Magos até Belém, para visitar o menino Jesus em seu nascimento, mantendo viva uma tradição passada de geração em geração.

Além dos atos religiosos, a festa também se destaca pelo espírito de confraternização.

A comida é sempre farta e gratuita (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)

Durante o evento, foram servidos almoço e jantar aos participantes, promovendo momentos de comunhão e partilha. A animação ficou por conta do Grupo Horizonte, que embalou o público ao som do forró, tornando o encontro ainda mais especial.

Padre Thiago e os festeiros Mauro e Marimar (Foto: Ed Júnior/Cultura FM)
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos