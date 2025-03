Sanesul está realizando a troca da bomba do poço que abastece a cidade

A Sanesul deu início, às 7h desta quarta-feira (19/03), à substituição da bomba do poço APT-015, responsável pelo abastecimento de água para mais de 12 mil unidades consumidoras em Aparecida do Taboado.

Durante a operação, o fornecimento de água está interrompido, uma vez que esse poço é a única fonte que abastece toda a cidade.

Além da substituição da bomba, o resfriador do reservatório também passa por manutenção para garantir o bombeamento da água a uma temperatura de 30 graus Celsius.

A água extraída do poço, que tem 1.200 metros de profundidade, chega à superfície a impressionantes 50 graus. A bomba está instalada a uma profundidade de 78 metros.

O supervisor do escritório local da Sanesul, Paulo Virgílio, informou que a previsão é que a operação seja concluída até às 18h de hoje, com o abastecimento sendo restabelecido a partir deste horário. No entanto, a normalização completa do fornecimento de água pode levar até 48 horas para que a água chegue a todas as residências.

Final de semana sem água

Na manhã de sexta-feira (14/03), um transformador que fornece energia elétrica ao poço queimou, interrompendo o fornecimento. A substituição do transformador foi realizada apenas na tarde de domingo, e o abastecimento foi restabelecido de forma gradativa, com algumas áreas tendo a normalização apenas na segunda-feira (17), no período vespertino.