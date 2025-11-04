Programação do "Outubro Rosa" encerra com grande mobilização pela saúde da mulher

Encerrando as ações do mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado promoveu uma ampla mobilização voltada à saúde da mulher, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Somente durante o mês de outubro, foram realizados 355 exames preventivos (Papanicolau), além de avaliações clínicas das mamas e solicitações de mamografias para mulheres a partir dos 40 anos.

Ao longo de todo o mês, as unidades de saúde do município abriram as portas especialmente para o público feminino, incentivando o autocuidado e a realização de exames essenciais. Para ampliar o acesso, a Secretaria organizou mutirões em horários estendidos, garantindo atendimento fora do expediente comercial e facilitando a participação das mulheres que trabalham durante o dia.

As equipes das unidades ESF Vila Pereira, ESF Jardim das Flores, Rural e Ranchos, ESF Jardim do Lago (provisoriamente atendendo na ESF Pereira), ESF Central, ESF Vila Barbosa e ESF São Jerônimo estiveram mobilizadas, atendendo centenas de mulheres com dedicação e acolhimento.

Os números de exames realizados em outubro de 2025 foram:

ESF São Jerônimo: 51

ESF Vila Barbosa: 66

ESF Vila Pereira: 35

ESF Jardim do Lago: 39

ESF Jardim das Flores: 123

ESF Central: 41

Essas ações reafirmam o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e o cuidado contínuo com a mulher, pilares fundamentais na luta contra o câncer de mama e o câncer do colo do útero.

“As ações no mês de outubro vai muito além de uma campanha, é um movimento de conscientização, empatia e valorização da vida. Cada mulher que realiza seus exames preventivos dá um passo importante em direção ao cuidado com a própria saúde”, destacou a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin.

A secretária também agradeceu às mulheres que participaram das ações, ressaltando o empenho das equipes e o compromisso da administração em oferecer um atendimento humanizado e acessível.

“Agradeço a todas que compareceram, cuidaram de si e nos ajudaram a fortalecer essa causa tão importante. Seguiremos trabalhando para garantir que o cuidado com a saúde feminina seja prioridade o ano todo”, reforçou Daiane, que concluiu dizendo que a prevenção continua sendo o melhor caminho para salvar vidas.