Saúde intensifica campanhas de vacinação contra a Dengue, HPV e Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado está reforçando a campanha de vacinação contra a Dengue, o HPV e a Influenza, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal dos públicos-alvo e garantir a proteção da população.

Nesta sexta-feira (25), a enfermeira Eugênia Paiva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, participou do programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para apresentar as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para intensificar a imunização.

Eugênia Paiva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, orientou população sobre as campanhas de vacinação (Foto: Victor Gabriel/Cultura FM)

Uma das principais novidades é a ampliação da faixa etária para a vacinação contra o HPV, que agora passa a contemplar jovens de 9 a 19 anos. A vacina é essencial na prevenção de vários tipos de câncer, como o de colo do útero, vulva, vagina, ânus, pênis, orofaringe e também verrugas genitais — todos associados ao papilomavírus humano.

De acordo com a Diretoria de Comunicação da Prefeitura, a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, reforça que todas as vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) Central, Vila Barbosa, Jardim do Lago, Vila Pereira, São Jerônimo, Jardim das Flores, Ranchos e Rural. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30 (horário de Brasília).

Campanhas

Vacinação contra a Dengue

Indicada para adolescentes de 10 a 14 anos, a vacina contra a Dengue exige duas doses para garantir a eficácia do imunizante. A Secretaria de Saúde conta com o apoio dos pais, responsáveis e de toda a comunidade para garantir a adesão à campanha e combater a proliferação do mosquito transmissor.

Vacinação contra a Gripe (Influenza)

Disponível em todas as ESF’s, a imunização é destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Idosos com 60 anos ou mais;

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

Profissionais da saúde e da educação (ensino básico e superior);

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Indivíduos com doenças crônicas ou condições clínicas especiais;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários;

Funcionários dos Correios.

Vacinação contra o HPV

Com a faixa etária ampliada para jovens de 9 a 19 anos, a vacina contra o HPV é uma ferramenta fundamental na prevenção de infecções que podem evoluir para câncer e outras complicações. A ampliação busca atingir uma parcela maior da população jovem e reforçar a importância da prevenção desde cedo.

Assista a entrevista do RCN Notícias: