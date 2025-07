Secretário de Estado de Educação cumpriu agenda em Aparecida do Taboado

O secretário de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, Hélio Queiroz Daher, esteve em Aparecida do Taboado na quinta-feira (03/07) para cumprir agenda oficiais. A visita reforçou o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura educacional e a ampliação das oportunidades de ensino no município.

Recepcionado pelo prefeito José Natan, pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, pela secretária municipal de Educação, Luciana Cavalcante, além de vereadores, secretários e diretores das escolas estaduais, Daher anunciou a entrega de dois novos ônibus escolares para a rede municipal. Os veículos devem ser recebidos oficialmente nos próximos dias, durante viagem do prefeito à Capital.

Autoridades em visita técnica à Escola Agrícola (Foto: Anamélia Rosa/DICOM)

Durante a agenda, o secretário também entregou as obras de reforma da quadra de esportes, dos banheiros e de uma nova ala de salas de aula da Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha, ampliando a estrutura da unidade para melhor atender estudantes e profissionais da educação.

A programação incluiu ainda visitas às escolas estaduais Frei Vital de Garibaldi e Ernesto Rodrigues, onde o secretário pôde dialogar com equipes pedagógicas e conhecer de perto as demandas das instituições.

Um dos pontos altos da visita foi a inspeção técnica nas instalações da antiga Escola Agrícola do município, atualmente desativada. A pedido do prefeito José Natan, o espaço está sendo avaliado para uma possível reativação por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, com o objetivo de implantar uma escola técnica voltada às profissões do campo.

A proposta também contempla a possibilidade de oferecer, no futuro, um curso superior da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com foco em atividades rurais.

Embora o projeto ainda esteja em fase inicial, o prefeito reforçou que essa é uma das metas prioritárias de sua gestão.

O secretário e o prefeito concederam entrevista à Rádio Cultura FM, onde detalharam os investimentos anunciados e as perspectivas para o futuro da educação no município.

Assista a reportagem do RCN Notícias: