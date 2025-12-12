Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Secretário faz balanço das ações do Desenvolvimento e Turismo no ano

Dartagnan citou entre as ações, o incremento do ICMS Ecológico e o apoio à geração de empregos em Aparecida do Taboado.

Mauro Silva


Dartagnan Queiroz, secretário de Desenvolvimento e Turismo em Aparecida do Taboado (Foto: Reprodução)

O RCN Notícias iniciou nesta sexta-feira (12/12) a série de entrevistas com o secretariado municipal de Aparecida do Taboado, para um balanço das principais ações realizadas no decorrer de 2025. O primeiro convidado foi Dartagnan Ramos Queiroz, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação.

