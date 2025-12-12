O RCN Notícias iniciou nesta sexta-feira (12/12) a série de entrevistas com o secretariado municipal de Aparecida do Taboado, para um balanço das principais ações realizadas no decorrer de 2025. O primeiro convidado foi Dartagnan Ramos Queiroz, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação.
Aparecida do Taboado
Secretário faz balanço das ações do Desenvolvimento e Turismo no ano
Dartagnan citou entre as ações, o incremento do ICMS Ecológico e o apoio à geração de empregos em Aparecida do Taboado.
Aparecida do Taboado
ACIAT divulga horário especial para o comércio no período natalino
De acordo com a Associação Comercial, horário estendido beneficiará consumidores para as compras de final de ano.
Aparecida do Taboado
Anunciado o novo piso salarial para os comerciários em Aparecida do Taboado
Piso mínimo do comércio no município passa de R$ 1.850,00 para R$ 2.010,00. Novo valor já será pago no início de janeiro de 2026.
Aparecida do Taboado
Aparecida do Taboado brilha na Copa Poly Sports e conquista dois títulos nas categorias de base
Com presença marcante em três finais, grupo garantiu os títulos no Sub-12 e Sub-16 e confirmou protagonismo em Santa Rita do Oeste (SP).
Aparecida do Taboado
AABB definiu os campeões de competição interna
Campeonato é tradicional no clube em Aparecida do Taboado.
Aparecida do Taboado
Centro Comunitário do Córrego do Ouro receberá a saída da Folia de Reis
Celebração terá missa, terço, almoço comunitário e baile-forró; bandeira e Embaixadores dos Reis Magos percorrerão comunidades até 3 de janeiro.
ENTREVISTA
Riedel afirma que economia de MS seguirá em expansão com obras e capital privado
Governador destaca estabilidade fiscal, avanço de grandes projetos e parceria com investidores como bases para sustentar o crescimento nos próximos anos