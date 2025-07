SED vai a Aparecida do Taboado para apresentar o projeto "Primeiro Passo"

Aparecida do Taboado foi palco, na quarta-feira (23/07), da apresentação oficial do projeto “Primeiro Passo”, uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul que visa ampliar a qualificação profissional por meio de cursos técnicos ofertados nas escolas da Rede Estadual de Ensino. O evento, realizado no plenário da Câmara Municipal, reuniu lideranças políticas, empresariais e educacionais do município.

A proposta do projeto é ousada, oferecendo formação profissional para estudantes do Ensino Médio, alinhada às demandas locais do mercado de trabalho, promovendo a elevação da escolaridade e a preparação de jovens para o ingresso no mundo do trabalho.

Durante a abertura do evento, a técnica da coordenadora de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação (SED), Paula Pantalena, destacou a relevância do trabalho colaborativo entre diferentes setores para a consolidação e o sucesso dos cursos técnicos nos municípios.

“Este diálogo é essencial. Estamos abertos a todas as contribuições que possam fortalecer e operacionalizar essa política pública de forma eficiente e coerente com as realidades locais. O Governo do Estado mantém um compromisso municipalista, e a Educação Profissional precisa refletir fielmente as necessidades e vocações de cada município”, afirmou Paula.

Paula Pantalena fez a apresentação do projeto (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

Segundo ela, a formação de profissionais alinhados às demandas específicas de cada região exige o engajamento dos poderes Executivo e Legislativo municipais, além da participação ativa do setor produtivo local. “A proposta é identificar os principais desafios de cada território e, a partir disso, ofertar cursos técnicos estratégicos, capazes de promover o desenvolvimento regional, ampliar as oportunidades de empregabilidade e fomentar parcerias que envolvam estágios, visitas técnicas e aulas práticas”, explicou.

Paula ressaltou ainda que a meta do Governo é implantar, no mínimo, um curso técnico em cada município do estado. Para isso, será fundamental o mapeamento de vagas potenciais no mercado de trabalho, a construção de redes de colaboração e a escuta ativa das comunidades locais. “A Educação Profissional não pode ser genérica, ela precisa ser viva, conectada com o presente e projetada para transformar o futuro de nossos jovens e do nosso estado”, concluiu.

Para o prefeito José Natan, que recebeu com entusiasmo a apresentação do projeto, a iniciativa representa mais do que uma ação de governo, é um compromisso com o futuro da juventude. Ele reafirmou o empenho da administração municipal em apoiar integralmente o programa.

“O ‘Primeiro Passo’ é uma oportunidade concreta de transformar realidades e abrir caminhos para nossos jovens. Ao capacitá-los e prepará-los para os desafios do mercado de trabalho, estamos investindo no desenvolvimento humano e social do nosso município. Estamos prontos e determinados a fortalecer essa parceria com o Governo do Estado e com o setor empresarial, construindo juntos pontes sólidas para um futuro melhor”, ressaltou o prefeito.

O encontro contou com a presença do prefeito José Natan, vice-prefeito Tenente Ávila, da Assessora Especial da Presidência do Senado, Rose Modesto, da secretária de Educação Luciana Cavalcante e secretária adjunta Maria Dalva, do presidente da Câmara Municipal, Ber Galter, demais vereadores, empresários e representantes de entidades de classe. Todos reforçaram o compromisso com a formação profissional e a empregabilidade da juventude.

Sobre o projeto “Primeiro Passo”

Idealizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) e prefeituras municipais, o projeto “Primeiro Passo” tem como meta oferecer, cursos técnicos no município, respeitando o perfil socioeconômico local. São 27 cursos profissionalizantes, entre eles o Agronegócio, Agricultura e Pecuária, Ciências de Dados, Informática para Internet, Tecnologia da Computação, Inteligência Artificial, Administração, etc, dentro da grade de aula do Ensino Médio.

Além da formação em sala de aula, a proposta prevê parcerias para estágios, visitas técnicas e aulas práticas, fomentando a empregabilidade dos estudantes. A estratégia inclui ainda o mapeamento de vagas e áreas com maior potencial de absorção profissional em cada cidade.

Com o “Primeiro Passo”, Mato Grosso do Sul avança na construção de uma política pública de educação profissional robusta, inclusiva e conectada às reais necessidades do mercado, promovendo desenvolvimento regional e novas perspectivas de futuro para sua população. (Fonte: Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Aparecida do Taboado)