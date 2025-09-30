Sede da Secretaria de Educação é totalmente reformada após mais de 20 anos sem intervenções

A Prefeitura de Aparecida do Taboado entregou oficialmente, nesta segunda-feira (29/09), o prédio da Secretaria Municipal de Educação completamente revitalizado. A obra marca a primeira grande intervenção estrutural no local em mais de duas décadas. A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito José Natan, do vice-prefeito Tenente Ávila, vereadores, secretários e representantes da comunidade escolar.

O prédio, que volta a ser de uso exclusivo da Secretaria de Educação, recebeu uma série de melhorias, com foco na modernização da infraestrutura e na ampliação da capacidade de atendimento. Entre as intervenções realizadas estão a climatização das salas, adequação dos espaços para garantir acessibilidade, reestruturação dos ambientes internos e ampliação da área útil para o trabalho administrativo e atendimento ao público.

Autoridades descerraram a placa inaugural da reforma do prédio (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Segundo a gestão municipal, o objetivo da reforma foi proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores da Educação e tornar o atendimento à população mais eficiente e acolhedor. Atualmente, a rede municipal atende mais de 3 mil estudantes, e a expectativa é de que o novo espaço contribua para uma gestão mais integrada e eficaz.

Durante a cerimônia, o prefeito José Natan ressaltou que a obra representa um compromisso da administração com a valorização do serviço público e da Educação.

“A entrega deste espaço simboliza o nosso esforço em oferecer um ambiente digno para quem trabalha com educação e para quem precisa dos serviços da Secretaria. Queremos que todos se sintam acolhidos aqui”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação, Luciana Cavalcante, destacou que a reforma vai além da parte física.

“É um avanço que reflete diretamente no funcionamento da nossa rede. O espaço está mais funcional, moderno e adequado à realidade da nossa secretaria. Agradecemos à gestão pelo empenho em viabilizar essa conquista”, disse.

A obra faz parte de um conjunto de investimentos da atual gestão voltados à melhoria da infraestrutura pública e à valorização dos profissionais da Educação. Além de modernizar o prédio, a intervenção busca otimizar os processos internos da secretaria, fortalecendo a administração da rede municipal de ensino.

Estiveram presentes na solenidade o presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, os demais parlamentares do Legislativo local, a primeira-dama Verônica de Paula, além de secretários das pastas da Fazenda (Fernanda Ziviani), Desenvolvimento (Dartagnan Queiroz), Governo (Fátimo Dias), Obras (Adriano Souza) e Saúde (Daiane Pupin).