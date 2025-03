Semana começa com 400 vagas de emprego em diversas áreas

A Casa do Trabalhador em Aparecida do Taboado abriu, nesta segunda-feira (24/03), com cerca de 400 vagas de emprego, distribuídas entre a indústria, comércio, setor de serviços e atividades campais.

As oportunidades atendem a diferentes perfis profissionais e visam reduzir o desemprego local, oferecendo novas possibilidades para quem busca inserção no mercado de trabalho.

A maior demanda é para o cargo de Ajudante Florestal, com 100 vagas disponíveis, seguido pelas funções de Ajudante de Obras e Auxiliar de Produção, com 60 vagas cada.

Além disso, a Casa do Trabalhador realiza, diariamente, mutirões de vagas, onde as maiores empregadoras da região fazem a seleção dos candidatos aos postos.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer à agência munidos de documentos pessoais e currículo. A Casa do Trabalhador está localizada na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, 2059, em frente ao Fórum, com horário de atendimento das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 16h30 (horário de Brasília).

Vagas oferecidas

Ajudante de Obras

Ajudante Florestal

Analista Administrativo

Analista de Benefícios

Analista de Controle de Qualidade

Analista de Laboratório

Analista de Recursos Humanos

Analista de Sistema

Analista de TI

Assistente de Meio Ambiente

Atendente de Balcão

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Co-extrusor

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Controle de Tráfego

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Manutenção Automotiva

Auxiliar de Manutenção Predial

Auxiliar de Motorista

Auxiliar de Serviços Agrícolas

Auxiliar de Serviços de Limpeza

Auxiliar de Serviços Gerais

Borracheiro

Chefe de Cozinha

Consultor de Vendas

Eletricista de Autos

Encanador

Encarregado de Mão de Obra Agrícola

Estágio em Controle de Qualidade

Estágio em Manutenção

Expedição (noite)

Gerente de Departamento Pessoal

Gerente de Planejamento

Higienização

Instrumentista

Jardineiro (CNH A/B)

Lavador de Autos

Líder Agrícola

Líder de Irrigação

Líder Florestal

Mecânico

Mecânico de Máquinas Pesadas

Motorista

Motorista CNH “E”

Operador de Balança

Operador de Caixa

Operador de Colhedeira

Poletização

Pedreiro

Sala de Corte

Soldador

Técnico Agrícola

Técnico de Enfermagem

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Laboratório

Tratorista

Vaqueiro

Vendedor Interno

Vendedor Pracista Vigia.