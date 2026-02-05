Senai apresenta cursos voltados ao Vale da Celulose em entrevista na Rádio Cultura FM

O consultor do Senai, Ruberlei Vançan, participou nesta quinta-feira (05/02) do programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para apresentar os cursos que a instituição está oferecendo aos municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, região atualmente conhecida como Vale da Celulose.

Durante a entrevista, Ruberlei ressaltou as principais vantagens para os alunos que optam pela formação profissional do Senai. Segundo ele, os cursos são estruturados de acordo com as necessidades do mercado e, ao final da qualificação, os participantes são encaminhados para oportunidades de trabalho, com índice médio de 85% de contratação.

De acordo com o consultor, as capacitações ofertadas têm como foco a absorção imediata de mão de obra pelas empresas instaladas em Aparecida do Taboado e em toda a região, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e para a geração de emprego e renda.