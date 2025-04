Sindicato e MP buscam soluções para melhorar distribuição de energia elétrica na zona rural

O presidente do Sindicato Rural de Aparecida do Taboado, Eduardo Sanchez, anunciou nesta terça-feira (01/04) que a entidade dará início a um levantamento detalhado junto aos produtores rurais da região. O objetivo é apurar os prejuízos causados pelas frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como registrar as condições precárias da rede de distribuição.

A medida visa garantir a melhoria do serviço e minimizar os impactos econômicos sofridos pelos produtores.

Embora os produtores já tenham acionado individualmente a concessionária de energia, Energisa, por meio de ações judiciais, os problemas continuam sem solução, conforme revelou Sanchez.

Em dezembro do ano passado, a entidade decidiu liderar um movimento para cobrar providências, ganhando o apoio do Ministério Público Estadual (MP) por meio do promotor de Justiça Matheus Macedo Cartapatti. “O nosso objetivo não é buscar compensações financeiras pelos danos já causados, mas sim garantir que a Energisa resolva de uma vez por todas os problemas estruturais, para que as interrupções no fornecimento de energia não se repitam”, explicou Eduardo Sanchez.

O presidente destacou ainda a dificuldade crescente dos produtores rurais em resolver os problemas com a concessionária, devido à extinção de escritórios locais e regionais e ao avanço da tecnologia. “Com a digitalização dos serviços, ficou mais difícil para o produtor fazer uma reclamação. Não há mais um representante local que possa ir até a propriedade para buscar uma solução; hoje, tudo é virtual”, lamentou.

As quedas de energia, que por vezes duram dias, têm provocado perdas significativas para os produtores. Produtos perecíveis como leite, medicamentos e vacinas, que precisam ser armazenados em condições adequadas, são frequentemente desperdiçados. “O produtor precisa de socorro imediato quando a energia falha. Ele está com o leite estragando, com o gado para cuidar, e com produtos na propriedade que exigem refrigeração”, ressaltou o presidente do Sindicato.

Além disso, a falta de manutenção na rede de distribuição tem causado graves danos, como incêndios durante a estiagem severa de 2024, que devastaram pastagens, canaviais e plantações destinadas à produção.

O Sindicato Rural de Aparecida do Taboado começará esta semana uma série de visitas às propriedades rurais da região, começando pela Fazenda Sul-Mato-Grossense. O objetivo é reunir informações sobre os problemas enfrentados pelos produtores e os prejuízos causados pela precariedade no fornecimento de energia. Os relatos serão compilados em um dossiê, que será anexado ao relatório solicitado pelo promotor Matheus Cartapatti.

Com o dossiê concluído, o Sindicato se reunirá novamente com o promotor Cartapatti, com a esperança de obter uma resposta efetiva da Energisa e solucionar os problemas de infraestrutura que afetam a vida dos produtores rurais.

Este movimento busca garantir que os produtores de Aparecida do Taboado possam trabalhar com segurança e sem o risco constante de prejuízos causados pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica.

