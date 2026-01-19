Veículos de Comunicação
Soel se despede da presidência e faz balanço das ações realizadas na Apae

Instituição em Aparecida do Taboado iniciou o ano com nova diretoria.

Mauro Silva

Soel permaneceu por dois mandatos consecutivos na presidência da Apae (Foto: Rani Mistieri)
A Apae de Aparecida do Taboado iniciou o ano com nova diretoria. Desde o dia 1º de janeiro, a presidência da entidade passou a ser exercida por Daniel Schumaher, que substitui Welds Soel André após o encerramento de seu mandato.

Na quinta-feira (15/01), Soel participou de uma entrevista acompanhado da diretora pedagógica da instituição, Juliana Calisto. Na ocasião, ele fez agradecimentos à equipe, parceiros e à comunidade, além de apresentar um breve balanço das principais ações desenvolvidas durante sua gestão.

Ao longo do período em que esteve à frente da Apae, a entidade recebeu investimentos significativos, possibilitando melhorias estruturais, reformas e a implantação de novos espaços. Entre as conquistas destacam-se a Sala Multissensorial, a sala de fisioterapia, o setor da piscina aquecida, a cobertura da quadra poliesportiva e a aquisição de um novo ônibus para o transporte dos usuários.

Foram seis anos – dois mandatos consecutivos – à frente da instituição.

