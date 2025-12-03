Solicitações de alunos do “Câmara vai à Escola” viram indicações para as esferas de governo

O Projeto “Câmara vai à Escola” chegou à sua fase final em Aparecida do Taboado, envolvendo estudantes selecionados como delegados pelas unidades de ensino participantes. A iniciativa, realizada ao longo do ano pela Câmara Municipal, incentiva a formação cidadã dos alunos, aproximando-os do processo legislativo e da elaboração de políticas públicas.

Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (01/12), os vereadores oficializaram uma série de indicações apresentadas pelos delegados do projeto. As propostas, construídas a partir das demandas observadas nas escolas, foram incorporadas ao expediente da Câmara e agora seguem para análise dos órgãos competentes.

Alunos escolhidos delegados participam do projeto “Câmara vai à Escola” (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

O presidente da Casa, Ber Galter (PSDB), juntamente com os demais 10 vereadores, assinou todas as indicações. Os documentos serão encaminhados às Secretarias de Estado de Educação, Justiça e Segurança Pública, além da Prefeitura de Aparecida do Taboado.

Alunos participaram de todas as etapas do projeto, realizadas durante o ano (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

Indicações apresentadas pelo “Câmara vai à Escola”