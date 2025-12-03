Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Solicitações de alunos do “Câmara vai à Escola” viram indicações para as esferas de governo

Alunos escolhidos como delegados das escolas participantes formularam propostas que foram oficializadas pelos vereadores de Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Projeto "Câmara vai à Escola" é desenvolvido pelo Poder Legislativo de Aparecida do Taboado (Graziella Dias/Assessoria)
Projeto "Câmara vai à Escola" é desenvolvido pelo Poder Legislativo de Aparecida do Taboado (Graziella Dias/Assessoria)

O Projeto “Câmara vai à Escola” chegou à sua fase final em Aparecida do Taboado, envolvendo estudantes selecionados como delegados pelas unidades de ensino participantes. A iniciativa, realizada ao longo do ano pela Câmara Municipal, incentiva a formação cidadã dos alunos, aproximando-os do processo legislativo e da elaboração de políticas públicas.

Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (01/12), os vereadores oficializaram uma série de indicações apresentadas pelos delegados do projeto. As propostas, construídas a partir das demandas observadas nas escolas, foram incorporadas ao expediente da Câmara e agora seguem para análise dos órgãos competentes.

Alunos escolhidos delegados participam do projeto “Câmara vai à Escola” (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

O presidente da Casa, Ber Galter (PSDB), juntamente com os demais 10 vereadores, assinou todas as indicações. Os documentos serão encaminhados às Secretarias de Estado de Educação, Justiça e Segurança Pública, além da Prefeitura de Aparecida do Taboado.

Alunos participaram de todas as etapas do projeto, realizadas durante o ano (Foto: Graziella Dias/Assessoria)

Indicações apresentadas pelo “Câmara vai à Escola”

  • Retirada de placa de sinalização de lombada na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, próximo à Escola SESI/SENAI;
  • Ampliação do acervo das bibliotecas das escolas estaduais;
  • Expansão da oferta de cursos técnicos e fortalecimento da integração entre escolas, empresas e indústrias;
  • Implantação de atendimento psicológico nas unidades escolares estaduais;
  • Ampliação dos projetos extracurriculares nas escolas estaduais;
  • Expansão dos programas de bolsa de intercâmbio estudantil;
  • Reativação e modernização do laboratório de Ciências da Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha;
  • Aquisição de novos materiais esportivos para fortalecer as aulas de Educação Física;
  • Reforço da segurança nas unidades escolares estaduais;
  • Implantação e ampliação de recursos tecnológicos nas salas de aula.
