Solicitações de alunos do “Câmara vai à Escola” viram indicações para as esferas de governo

O Projeto “Câmara vai à Escola” chegou à sua fase final em Aparecida do Taboado, envolvendo estudantes selecionados como delegados pelas unidades de ensino participantes. A iniciativa, realizada ao longo do ano pela Câmara Municipal, incentiva a formação cidadã dos alunos, aproximando-os do processo legislativo e da elaboração de políticas públicas.
Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (01/12), os vereadores oficializaram uma série de indicações apresentadas pelos delegados do projeto. As propostas, construídas a partir das demandas observadas nas escolas, foram incorporadas ao expediente da Câmara e agora seguem para análise dos órgãos competentes.
O presidente da Casa, Ber Galter (PSDB), juntamente com os demais 10 vereadores, assinou todas as indicações. Os documentos serão encaminhados às Secretarias de Estado de Educação, Justiça e Segurança Pública, além da Prefeitura de Aparecida do Taboado.
Indicações apresentadas pelo “Câmara vai à Escola”
- Retirada de placa de sinalização de lombada na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, próximo à Escola SESI/SENAI;
- Ampliação do acervo das bibliotecas das escolas estaduais;
- Expansão da oferta de cursos técnicos e fortalecimento da integração entre escolas, empresas e indústrias;
- Implantação de atendimento psicológico nas unidades escolares estaduais;
- Ampliação dos projetos extracurriculares nas escolas estaduais;
- Expansão dos programas de bolsa de intercâmbio estudantil;
- Reativação e modernização do laboratório de Ciências da Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha;
- Aquisição de novos materiais esportivos para fortalecer as aulas de Educação Física;
- Reforço da segurança nas unidades escolares estaduais;
- Implantação e ampliação de recursos tecnológicos nas salas de aula.