Surto de doenças respiratórias lota todos os leitos pediátricos em Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado está entre os municípios de Mato Grosso do Sul que enfrentam uma situação crítica de saúde pública devido ao aumento expressivo de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

O surto tem provocado alta demanda por atendimentos médicos e esgotamento da capacidade hospitalar, especialmente entre crianças.

Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, enfermeira Eugênia Paiva, a cidade registra um número elevado de internações, forçando o encaminhamento de pacientes para outros municípios, principalmente Três Lagoas.

Em entrevista à RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, Eugênia alertou para a presença de diversos vírus respiratórios na região, como influenza, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório e rinovírus — agentes causadores de pneumonia, bronquiolite e outras infecções respiratórias.

Além do hospital municipal, as unidades básicas de saúde também têm recebido grande número de pacientes com sintomas respiratórios.

De acordo com a Fesat, apenas no mês de abril foram registrados cerca de 6 mil atendimentos no pronto-socorro, a maioria relacionados a sintomas gripais e complicações respiratórias.

O diretor-geral da fundação, Robson Souto, afirmou que o cenário é preocupante, principalmente entre os grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. “Ontem, dia 27 de maio, todos os leitos pediátricos estavam ocupados. Não havia sequer uma vaga disponível”, relatou.

Vacinação em horário estendido

Para conter o avanço da SRAG, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a campanha de vacinação contra a Influenza.

Uma das medidas adotadas foi a ampliação do horário de atendimento, com vacinação noturna às quintas-feiras nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), facilitando o acesso de trabalhadores à imunização.

Nesta quinta-feira (29/05) estarão abertos das 17h às 20h para atendimento os ESFs Vila Pereira, Central e Jardim do Lago.

A vacina é considerada uma importante ferramenta de prevenção, especialmente por reduzir os riscos de agravamento de sintomas gripais. Recentemente, o Ministério da Saúde liberou a vacinação para toda a população acima dos 6 meses de idade.