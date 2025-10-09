Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Suspeito morre após tentativa de furto no pátio do Detran em Aparecida do Taboado

Grupo foi flagrado furtando motocicletas e peças de veículos; Polícia Civil investiga o caso.

Mauro Silva

Corpo do homem foi encontrado na calçada do pátio do Detran (Foto: Polícia Militar)

Na madrugada desta quinta-feira (09/10), um homem morreu após ser baleado durante uma tentativa de furto no pátio do Detran de Aparecida do Taboado. O caso ocorreu por volta das 00h11min, quando cinco suspeitos foram flagrados invadindo o local para furtar motocicletas e peças de veículos apreendidos.

Segundo informações preliminares, os indivíduos foram surpreendidos pelo segurança do órgão, que tentou impedir a ação criminosa.

Durante a abordagem, um dos suspeitos foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Mesmo ferido, ele conseguiu pular o muro da unidade, mas caiu na calçada do lado de fora, onde morreu antes da chegada do socorro.

Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e chamou a Polícia Civil e a Perícia Científica para realizar os procedimentos legais no local do crime.

As autoridades continuam investigando o caso para identificar e localizar os demais envolvidos na tentativa de furto.

