Taboadão 2025 exige autorização para entrada de menores desacompanhados

Responsáveis devem preencher e assinar documento para liberação da entrada

A edição de 2025 do Taboadão 2025, tradicional evento musical de Aparecida do Taboado (MS), contará com uma regra importante para menores de idade: será obrigatória a apresentação de autorização assinada por pais ou responsáveis para que adolescentes possam entrar desacompanhados.

A medida visa garantir segurança jurídica e responsabilidade dos organizadores, seguindo as orientações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O documento deverá ser preenchido corretamente, com dados do menor e do responsável legal, e apresentado junto com cópia de um documento com foto para entrada no Taboadão 2025.

Modelo de autorização está disponível online

Para facilitar o processo, a organização do evento disponibilizou um modelo de autorização em PDF, que pode ser baixado, impresso e preenchido previamente. A recomendação é que os menores cheguem ao evento já com o documento assinado para evitar filas ou impedimentos no acesso ao Taboadão 2025.

“A exigência é uma forma de garantir que os jovens estejam autorizados por seus responsáveis a frequentar o ambiente do evento, que reúne grande público e programação noturna”, informou a organização.

Entrada acompanhada continua liberada

Menores de idade poderão entrar sem autorização formal caso estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais devidamente identificados. Nesses casos, não há necessidade de apresentar o documento assinado, bastando a comprovação de vínculo por meio de documentos oficiais. A fiscalização será mais intensa no Taboadão 2025.

A regra vale para todos os dias do evento e será rigorosamente fiscalizada na portaria, conforme informado pelos organizadores do Taboadão 2025.