TCE-MS emite parecer favorável às contas de 2021 e 2022 da gestão José Natan

Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (30/06), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado tornou públicos os pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) sobre as contas da Prefeitura referentes aos exercícios de 2021 e 2022.

Os pareceres, ambos favoráveis à aprovação das contas, dizem respeito à gestão do prefeito José Natan e do vice-prefeito Tenente Ávila no mandato anterior. Reeleito em 2024, Natan teve as contas do biênio analisadas e aprovadas pela Corte de Contas, sem apontamentos que comprometessem a regularidade das prestações.

Os ofícios foram encaminhados oficialmente à Câmara Municipal, que deve seguir o entendimento técnico do TCE-MS. Como não houve manifestação contrária dos parlamentares, a expectativa é de que as contas sejam confirmadas como aprovadas também no âmbito do Legislativo.