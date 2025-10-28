Veículos de Comunicação
Tutora de “Sininho” relata ataque de pitbull que matou sua pinscher em Aparecida do Taboado

Ana Cláudia busca motociclista que a salvou e pede que tutor do cão seja responsabilizado.

Mauro Silva

Sininho foi morta após ser atacada por um pitbull (Foto: Ana Cláudia)
Ana Cláudia e o esposo, Fernando, receberam a equipe da Rádio Cultura FM na tarde de segunda-feira (27/10), para relatar o ataque de um cão da raça pitbull, que resultou na morte de sua cadelinha “Sininho”, uma pinscher de mais de oito anos.

O ataque ocorreu na manhã de quinta-feira (23), nas proximidades do Paço Municipal, em Aparecida do Taboado (MS). Segundo Ana Cláudia, o momento foi de desespero: o pitbull avançou sobre a pequena cadela durante o passeio e não soltava, mesmo com suas tentativas de afastá-lo.

Ela contou ao RCN Notícias que só não foi atacada também graças à ação de um motociclista, que parou para ajudá-la e conseguiu conter o animal. Ana quer encontra-lo para oferecer-lhe uma recompensa.

Abalada com a perda, Ana Cláudia afirma que deseja que o tutor do pitbull seja responsabilizado.

