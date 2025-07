Última sessão legislativa do semestre tem cobranças a setores da gestão municipal em Aparecida do Taboado

A última sessão legislativa do primeiro semestre de 2025, realizada na manhã desta segunda-feira (14/07), na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, foi marcada por críticas de vereadores à postura da administração municipal. Os parlamentares cobraram maior atenção e resposta por parte das secretarias às demandas, requerimentos e indicações encaminhados pelo Legislativo.

Os vereadores Gilsinho Garcia, Maurão e Dra. Amanda Tolentino destacaram a necessidade de um tratamento mais respeitoso e comprometido por parte dos gestores municipais em relação às pautas apresentadas pela Câmara.

O presidente da Casa, vereador Ber Galter, foi o mais enfático. Ele voltou a criticar a secretária municipal de Educação, Luciana Cavalcante, por não responder a um pedido relacionado à carga horária de servidoras da Rede Municipal de Ensino. As funcionárias dos setores de limpeza e merenda reivindicam a retomada do expediente de 6 horas ininterruptas, substituído neste ano por uma jornada de 7 horas com intervalo para almoço.

Ber também demonstrou insatisfação com uma nota enviada pela Diretoria de Comunicação da Prefeitura à Rádio Cultura FM — e veiculada no programa RCN Notícias — que alegava que o pedido foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do município. Segundo ele, a Câmara não recebeu nenhuma resposta oficial, mesmo após a solicitação.

Procurada pela reportagem, a secretária Luciana Cavalcante preferiu não se pronunciar. Até o momento, também não houve resposta sobre o pleito das servidoras.

A Câmara Municipal segue aguardando um posicionamento formal por parte da Secretaria de Educação ou da Diretoria de Comunicação, conforme reforçou o presidente do Legislativo.

Assista a reportagem do RCN Notícias: