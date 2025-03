Universitários e estudantes de cursos profissionalizantes podem se inscrever para Bolsa

Foi publicado pela Prefeitura de Aparecida do Taboado, o Edital de Concessão de Bolsa Municipal de Ensino Superior e Cursos Profissionalizantes de Nível Médio.

O objetivo deste edital é selecionar estudantes para a concessão de bolsas de estudo, bem como renovar o benefício para o ano de 2025. As bolsas concedidas correspondem a 20% do valor da mensalidade, com base no valor estipulado para o pagamento à vista, e serão aplicadas exclusivamente no abatimento das mensalidades dos estudantes selecionados.

Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda familiar per capita do estudante não ultrapasse o equivalente a um salário-mínimo e meio por mês, considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme estabelecido para o ano de 2025.

Estudantes novos e aqueles que já são beneficiários de anos anteriores deverão entregar a documentação exigida na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 4.388, Centro até o dia 04 de abril de 2025.

A documentação deve ser entregue devidamente acondicionada em envelope identificado com o nome do solicitante, a instituição de ensino e o curso.

Importante destacar que o benefício será concedido exclusivamente a estudantes regularmente matriculados e que sejam residentes ou domiciliados no município de Aparecida do Taboado.