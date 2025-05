Vacina contra a Influenza é liberada para toda a população acima de 6 meses

A vacina contra a Influenza já está disponível para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade em Aparecida do Taboado. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13/05) pela secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin, durante entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM.

Segundo Daiane, as doses estão disponíveis em todas as unidades de Estratégia Saúde da Família (ESFs) do município. O estoque atual conta com 3 mil vacinas, e um novo lote deve chegar nos próximos dias, garantindo cobertura para toda a população interessada.

A ampliação da campanha ocorre após uma baixa adesão dos grupos prioritários. Até o momento, apenas 28% desse público foi imunizado em Aparecida do Taboado — um índice superior à média nacional, que está em 21%, mas ainda considerado insatisfatório pelas autoridades de saúde.

O cenário se repete em nível nacional. O Dia D de vacinação promovido pelo Ministério da Saúde no último sábado (10) teve baixa adesão em diversos municípios.

Em Aparecida do Taboado, apenas 120 pessoas compareceram às unidades de saúde para se vacinar.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização, especialmente com a chegada do outono e a maior circulação de vírus respiratórios. A vacina é gratuita e segura, e ajuda a prevenir complicações graves causadas pela gripe.

