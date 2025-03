Veículo capota na estrada da Lagoinha e quatro pessoas são hospitalizadas

A guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado foi acionada no início da noite deste sábado (29/03) para atender a um acidente ocorrido na Rodovia MS-316, na região conhecida como Estrada da Lagoinha. Um Fiat Uno Mille capotou deixando quatro pessoas feridas.

De acordo com os bombeiros, o veículo que ficou com danos materiais consideráveis, transportava dois homens e duas mulheres.

Apesar da violência do impacto, as vítimas estavam conscientes e orientadas no momento do socorro. Elas foram encaminhadas ao Pronto Socorro com cortes nos membros superiores e inferiores, além de escoriações, porém sem ferimentos graves.

A corporação também recebeu informações sobre a possível presença de outro veículo, de cor vermelha, envolvido no acidente, mas as circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas. Não foi divulgada a identidade das vítimas.