Veículo é incendiado na garagem de residência em Aparecida do Taboado

Um veículo Fiat foi completamente destruído por um incêndio no fim da tarde desta quinta-feira (27/11), em uma residência localizada na Rua Américo Alves de Queiroz, no Jardim Brandine, em Aparecida do Taboado.

O proprietário da casa — que havia deixado o imóvel para o irmão morar — chegou ao local assustado e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Ele contou que o irmão havia se mudado para Três Lagoas e deixado um idoso residindo no imóvel, mas o homem passou a viver no Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”, deixando a casa desocupada. Desde então, segundo o proprietário, usuários de drogas passaram a ocupar o local irregularmente.

Corpo de Bombeiros controlou as chamas (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

O dono do veículo, que usava a garagem da residência com autorização, foi avisado por vizinhos. Eles relataram ter visto um usuário de entorpecentes correndo para fora da casa instantes antes de o fogo se espalhar pelo automóvel.

A Polícia Militar esteve no endereço, e a Polícia Civil deve investigar as causas do incêndio, que é tratado preliminarmente como criminoso. Ninguém ficou ferido, e a autoria ainda é desconhecida.