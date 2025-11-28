Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Veículo é incendiado na garagem de residência em Aparecida do Taboado

Imóvel estava desocupado e era usado por vizinho para guardar carro; incêndio é tratado como criminoso

Mauro Silva

Veículo teve perda total (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)
Veículo teve perda total (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Um veículo Fiat foi completamente destruído por um incêndio no fim da tarde desta quinta-feira (27/11), em uma residência localizada na Rua Américo Alves de Queiroz, no Jardim Brandine, em Aparecida do Taboado.

O proprietário da casa — que havia deixado o imóvel para o irmão morar — chegou ao local assustado e acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Ele contou que o irmão havia se mudado para Três Lagoas e deixado um idoso residindo no imóvel, mas o homem passou a viver no Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”, deixando a casa desocupada. Desde então, segundo o proprietário, usuários de drogas passaram a ocupar o local irregularmente.

Corpo de Bombeiros controlou as chamas (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

O dono do veículo, que usava a garagem da residência com autorização, foi avisado por vizinhos. Eles relataram ter visto um usuário de entorpecentes correndo para fora da casa instantes antes de o fogo se espalhar pelo automóvel.

A Polícia Militar esteve no endereço, e a Polícia Civil deve investigar as causas do incêndio, que é tratado preliminarmente como criminoso. Ninguém ficou ferido, e a autoria ainda é desconhecida.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos