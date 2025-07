Veículo furtado em Rio Preto é recuperado em Aparecida do Taboado pela PM Rural

Durante patrulhamento ostensivo na zona rural de Aparecida do Taboado (MS) na terça-feira (22/07) por volta das 22h24, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rural recuperou um veículo com registro de furto no estado de São Paulo. A ação ocorreu nas proximidades da usina de álcool Alcoolvale, na região conhecida como Lagoa dos Teixeiras, às margens da BR-158.

Os policiais visualizaram um Fiat Uno Mille branco, com placas de São José do Rio Preto, São Paulo, estacionado próximo a um restaurante.

Após consulta foi constatada uma restrição de furto vinculada ao veículo, registrada em 6 de fevereiro deste ano, conforme Boletim de Ocorrência lavrado na Delegacia Eletrônica de São Paulo.

Um comerciante na região afirmou ser o dono do carro. Ao ser questionado sobre a origem do veículo, relatou que o adquiriu por R$ 5.000,00 de um homem residente em Três Lagoas (MS), do qual não soube informar o nome ou endereço exato, apenas a localização aproximada no bairro dos Pescadores, às margens do Rio Sucuriú.

Diante da situação, ele foi conduzido ao Pronto Socorro local, onde passou por exame de corpo de delito, e em seguida encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado para prestar esclarecimentos. O veículo foi apreendido e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

Segundo a PM, o comerciante cooperou com os procedimentos e não foi necessário o uso de algemas. O caso foi formalizado em registro de ocorrência policial e segue para apuração.