Vereadora anuncia live com mastologista, pelo Outubro Rosa

Cláudia Padim, vereadora em Aparecida do Taboado, terá a companhia do médico mastologista e vereador na Capital, Victor Rocha, na palestra e bate-papo da live.

Mauro Silva

Cláudia e Dr. Victor conduzirão live sobre a prevenção ao câncer de mama (Foto: Assessoria)
Cláudia e Dr. Victor conduzirão live sobre a prevenção ao câncer de mama (Foto: Assessoria)

A vereadora Cláudia Padim, de Aparecida do Taboado, anunciou no RCN Notícias da terça-feira (07/10), uma Live que ocorrerá na quinta-feira (09) às 19h30 (MS), com o médico mastologista Victor Rocha. O tema será a prevenção ao câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa.

