A vereadora Cláudia Padim, de Aparecida do Taboado, anunciou no RCN Notícias da terça-feira (07/10), uma Live que ocorrerá na quinta-feira (09) às 19h30 (MS), com o médico mastologista Victor Rocha. O tema será a prevenção ao câncer de mama, em alusão ao Outubro Rosa.
Aparecida do Taboado
Vereadora anuncia live com mastologista, pelo Outubro Rosa
Cláudia Padim, vereadora em Aparecida do Taboado, terá a companhia do médico mastologista e vereador na Capital, Victor Rocha, na palestra e bate-papo da live.
ImpressosMais Edições
Mais notíciasMais artigos
Aparecida do Taboado
Bombeiro de Aparecida do Taboado participa de resgate a vítima de ataque de onça
Bombeiros resgataram homem atacado em uma fazenda na região do Pantanal.
Aparecida do Taboado
Aparecida do Taboado terá novo Centro de Educação Infantil
CMEI será construído no Bairro Tia Chica; resultado de licitação foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (07/10).
Aparecida do Taboado
Rua principal de bairro em Aparecida do Taboado receberá infraestrutura
Rua José Moreira Falkine, no São Lázaro, receberá drenagem, asfalto e outras obras estruturais.
Aparecida do Taboado
Câmara de Aparecida do Taboado aprova projetos e moção de congratulações em sessão ordinária
Vereadores também apresentaram indicações voltadas à saúde, infraestrutura, assistência social e valorização do servidor público.
FASE DE INVESTIGAÇÃO
Ministério Público investiga usina por incêndio de 3,4 mil ha em Angélica
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul está investigando a usina Adecoagro, instalada em Angélica por um incêndio de grandes proporções ocorrido em agosto deste ano que atingiu 3.397,679 hectares. O fogo alcançou áreas agropastoris, Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL), além de floresta cultivada. A apuração foi aberta em inquérito […]
RODOVIA DA MORTE
Colisão entre Hilux e carreta deixa uma pessoa morta na BR-158 entre Paranaíba e Aparecida do Taboado
A vítima, que estava no veículo de passeio, morreu ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local para controlar o tráfego e iniciar a investigação sobre as causas da colisão