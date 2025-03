Vereadores apresentam 20 indicações por melhorias em diversas áreas

Durante a sessão ordinária da Câmara de Aparecida do Taboado, realizada na manhã desta segunda-feira (24/03), os vereadores apresentaram um total de 20 indicações, que serão enviadas aos setores competentes para a implementação das melhorias sugeridas.

Além disso, foi apresentada uma Moção de Pesar pelo falecimento do ex-prefeito Djalma Furquim, ocorrido no dia 11 de março. A moção será encaminhada à família do gestor.

Indicações

Vereador Pinduca (PP): instalação de bancos inclusivos nas praças, estádios e quadras;

Vereador Ber Galter (PSDB): construção de lombadas na Rua da Liberdade, Vila Rodrigues; tapamento de buracos e construção de lombada na Rua Altino Pedrosa, Jardim Redentora.

Vereador Matheus Costa (PP): sinalização horizontal e vertical na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, trecho entre a Academia Sport Center e a rotatória do anel viário; cascalhamento da Rua João Valeriano Duarte, Jardim Primavera.

Vereador Maurão (PSDB): designação de mais um Defensor Público para o município de Aparecida do Taboado.

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): realização de eventos culturais, esportivos e saúde nos bairros da cidade; transporte exclusivo para os pacientes que fazem quimioterapia nas cidades de Jales e Barretos.

Vereadora Claudia Padim (PL): instalação de playground inclusivo na Praça Municipal “João Vieira Barbosa”; instalação de um bebedouro com água gelada na Praça da Matriz.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): contratação de um professor para ministrar aulas de defesa pessoal para mulheres em Aparecida do Taboado.

Vereador Jucleber Bim (PL): doação de caixas d’água de 1.000 litros para a população em vulnerabilidade social.

Vereadores Maurão e Marcelo Jardineiro (PSD): construção de lombada devidamente sinalizada, na Avenida Boiadeira.

Vereadores Marcelo Jardineiro, Maurão e Gilsinho do Binega (PRD): medidas paliativas até a conclusão da obra de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, no trecho da Avenida Orlando Mascarenhas Pereira até o Bairro Cidade Nova.

Vereadoras Claudia Padim e Patrícia da Saúde: implementação do Projeto Bombeiros do Amanhã no município.

Vereadores Claudia Padim, Patrícia da Saúde e Ber Galter: construção de uma quadra coberta no Espaço de Lazer da Melhor Idade “Alaor Bernardes da Silva”.

Vereadores Pinduca e Marcelo Jardineiro: construção de canaletas em dois trechos e tapamento de buracos na Rua Olinda Maria de Menezes.