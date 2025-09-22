Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Vereadores aprovam leis, apresentam indicações e homenageiam procurador jurídico em sessão da Câmara

Dr. James Robert Silva recebeu moção de congratulações pelos 35 anos de serviços prestados ao Legislativo de Aparecida do Taboado.

Mauro Silva

Ber Galter e pares, entregam moção de congratulações ao Dr. James (Foto: Sarah Protz/Assessoria)
Ber Galter e pares, entregam moção de congratulações ao Dr. James (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, realizada na manhã desta segunda-feira (22/09), foi marcada por importantes decisões legislativas e uma homenagem emocionante ao procurador jurídico da Casa, Dr. James Robert Silva, que se aposentará ao final deste mês após 35 anos de dedicação ao serviço público.

A moção de congratulações foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Ber Galter (PSDB), e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Antes da entrega da honraria, Ber convidou ex-presidentes da Câmara para participarem do momento solene.

Ex-presidentes da Câmara prestigiaram a homenagem ao procurador jurídico, James Robert Silva (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

Estiveram presentes os ex-vereadores André Alves Ferreira, Carlos Humberto Batalha, Lolozinho, Luiz Panela, Rodrigo Chapéu, Paulo César, Sylvio Mamão, Frank Said e Gustavo Neira. Presentes para a sessão, os atuais vereadores Jucleber Bim e Maurão, também já ocuparam a presidência da Casa.

Familiares do procurador jurídico se emocionaram com a homenagem (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

A sessão contou ainda com a presença de servidores do Legislativo e familiares do homenageado, entre eles a mãe Loiracy, a esposa Hebe, filhos Pedro Henrique e Júlia, neto Augusto e a irmã Carol.

Colegas de James, servidores do Legislativo fizeram questão de acompanhar a sessão (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

Projetos de Lei aprovados

Durante a sessão, os vereadores aprovaram dois projetos de autoria do Poder Executivo:

  • Um projeto que revoga a Lei Municipal nº 2.482/2016, que tratava do parcelamento do solo urbano e regulamentava normas para desmembramento, loteamento e remembramento de terrenos no município.
  • Um Projeto de Lei Complementar que reformula e atualiza o procedimento de cobrança da taxa de limpeza de terrenos urbanos e áreas de expansão urbana de Aparecida do Taboado.

Indicações

Durante o expediente, os parlamentares também apresentaram indicações ao Executivo e demais órgãos competentes:

  • Pinduca (PP): cascalhamento, patrolamento e limpeza da estrada vicinal que dá acesso ao Loteamento Vale do Paiol, além de manutenção da iluminação pública no local.
  • Gilsinho do Binega (PRD): solicitação ao Governo do Estado para implantação do Projeto “Lote Urbanizado – Terreno do Cidadão” no município.
  • Cláudia Padim (PL): construção de uma praça de esportes e lazer, com playground acessível e área arborizada, na Vila São Lázaro.
  • Patrícia da Saúde (PSD): aquisição de uma van para o Almoxarifado Municipal “Jamir Aparecido da Silveira” e instalação de redutor de velocidade na Avenida João Pedro Pedrossian.
  • Marcelo Jardineiro (PSD): transformação da Rua José Antônio de Carvalho (entre a Av. São Cristóvão e a Rua 1º de Maio) em via de mão única; recuperação da canaleta na Rua dos Pioneiros com a Rua Princesa Isabel; substituição de luminárias públicas por lâmpadas de LED no bairro Vila Militar.
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos