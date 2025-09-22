Vereadores aprovam leis, apresentam indicações e homenageiam procurador jurídico em sessão da Câmara

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, realizada na manhã desta segunda-feira (22/09), foi marcada por importantes decisões legislativas e uma homenagem emocionante ao procurador jurídico da Casa, Dr. James Robert Silva, que se aposentará ao final deste mês após 35 anos de dedicação ao serviço público.
A moção de congratulações foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Ber Galter (PSDB), e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Antes da entrega da honraria, Ber convidou ex-presidentes da Câmara para participarem do momento solene.
Estiveram presentes os ex-vereadores André Alves Ferreira, Carlos Humberto Batalha, Lolozinho, Luiz Panela, Rodrigo Chapéu, Paulo César, Sylvio Mamão, Frank Said e Gustavo Neira. Presentes para a sessão, os atuais vereadores Jucleber Bim e Maurão, também já ocuparam a presidência da Casa.
A sessão contou ainda com a presença de servidores do Legislativo e familiares do homenageado, entre eles a mãe Loiracy, a esposa Hebe, filhos Pedro Henrique e Júlia, neto Augusto e a irmã Carol.
Projetos de Lei aprovados
Durante a sessão, os vereadores aprovaram dois projetos de autoria do Poder Executivo:
- Um projeto que revoga a Lei Municipal nº 2.482/2016, que tratava do parcelamento do solo urbano e regulamentava normas para desmembramento, loteamento e remembramento de terrenos no município.
- Um Projeto de Lei Complementar que reformula e atualiza o procedimento de cobrança da taxa de limpeza de terrenos urbanos e áreas de expansão urbana de Aparecida do Taboado.
Indicações
Durante o expediente, os parlamentares também apresentaram indicações ao Executivo e demais órgãos competentes:
- Pinduca (PP): cascalhamento, patrolamento e limpeza da estrada vicinal que dá acesso ao Loteamento Vale do Paiol, além de manutenção da iluminação pública no local.
- Gilsinho do Binega (PRD): solicitação ao Governo do Estado para implantação do Projeto “Lote Urbanizado – Terreno do Cidadão” no município.
- Cláudia Padim (PL): construção de uma praça de esportes e lazer, com playground acessível e área arborizada, na Vila São Lázaro.
- Patrícia da Saúde (PSD): aquisição de uma van para o Almoxarifado Municipal “Jamir Aparecido da Silveira” e instalação de redutor de velocidade na Avenida João Pedro Pedrossian.
- Marcelo Jardineiro (PSD): transformação da Rua José Antônio de Carvalho (entre a Av. São Cristóvão e a Rua 1º de Maio) em via de mão única; recuperação da canaleta na Rua dos Pioneiros com a Rua Princesa Isabel; substituição de luminárias públicas por lâmpadas de LED no bairro Vila Militar.