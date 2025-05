Vereadores propõem melhorias e novos programas para várias áreas no município

Na manhã desta segunda-feira (12/05), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou mais uma sessão ordinária. Durante os trabalhos legislativos, os vereadores apresentaram diversas indicações que serão encaminhadas aos setores competentes da administração municipal, com o objetivo de atender às necessidades da comunidade.

Além das proposições, a tribuna foi utilizada por parlamentares que abordaram temas de interesse público. As falas se concentraram, principalmente, em questões relacionadas à atuação das repartições da Prefeitura, com destaque para cobranças por melhorias em serviços e estrutura oferecidos à população.

Indicações

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): adesão do Município ao Programa Estadual Horário Estendido (noturno) em unidades de saúde; gestões da administração municipal junto ao Consórcio Way-112, para viabilizar a implantação da terceira faixa na Rodovia BR-158, no trecho que liga os municípios de Aparecida do Taboado a Paranaíba.

Vereador Pinduca (PP): parceria do Município com o Corpo de Bombeiros Militar para apoio à formação de uma Brigada Rural Comunitária de Combate a Incêndios Florestais.

Vereadora Cláudia Padim (PL): pavimentação asfáltica com drenagem na Vila São Lázaro, bem como a construção de passeio com acessibilidade na Rua José Moreira Falkine.

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): construção de uma arquibancada de concreto na quadra poliesportiva da Escola Municipal “João Chama”.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): construção de redutor de velocidade (lombada) na Rua Laudelino de Melo.

Vereadores Patrícia da Saúde (PSD) e Matheus Vicente da Costa (PP): contratação de Assistente Social, para atender no período das 14h às 21h na Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (FESAT), visando ampliar o acesso e garantir atendimento contínuo a população.