Violência doméstica: duas ocorrências e um foragido capturado pela polícia

Os casos de violência doméstica seguem acontecendo semanalmente em Aparecida do Taboado, conforme boletins de ocorrência registrados.

Foragido de penitenciária é capturado após agressão

Na quinta-feira (13/02), por volta das 7h da manhã, a polícia foi acionada até uma residência onde um casal havia entrado em luta corporal.

No endereço encontraram uma mulher, de 30 anos de idade, desesperada, com hematomas pelo corpo e sangramento na boca. Aos policiais ela relatou que tinha sido agredida pelo companheiro com um cabo de vassoura.

Ela informou que o autor estava dentro da casa, e foi então que os policiais solicitaram sua saída. Ele obedeceu e foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Devido aos ferimentos, a mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro.

A vítima ainda disse que é natural de Campo Grande, onde conheceu o companheiro, que é de Aparecida do Taboado, cidade onde residem há seis meses.

A polícia constatou que o homem é evadido da Penitenciária da Capital. Por isso, o mandado de prisão também foi cumprido e o judiciário converteu o flagrante em prisão preventiva.

Mulher pediu ajuda no quartel da PM

Outra ocorrência de violência doméstica aconteceu no sábado (15/02), por volta das 15h. A vítima foi pessoalmente ao quartel da Polícia Militar na cidade para pedir ajuda.

A mulher contou que o ex-marido, de quem se separou há seis meses, não aceita o fim do relacionamento. De acordo com a vítima, ele insiste em reatar, e usa como argumento o fato de ajudar a colocar comida na casa. Ele então retorna toda semana à residência e quer permanecer no local.

Justamente na data da ocorrência, a mulher resolveu encerrar de vez por todas o vínculo com o ex.

E este foi o motivo da revolta do homem, que desferiu uma cabeçada contra o rosto da mulher. Ela revidou com um arranhão e correu até a cozinha onde se armou com uma faca. Ele segurou a faca, tentou desarmá-la e se feriu em uma das mãos.

Com base no depoimento da vítima, a PM foi até a residência e encaminhou ambos ao Pronto Socorro. Após o atendimento médico, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o homem foi preso em flagrante por crime de violência doméstica, porém após audiência de custódia com o judiciário, foi liberado na manhã do domingo (16).