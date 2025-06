Os desafios da transformação tecnológica no varejo

A transformação tecnológica no varejo tem sido um tema central nas discussões empresariais recentes. As inovações estão desempenhando um papel fundamental na evolução do setor varejista, moldando a maneira como as empresas operam e como os consumidores interagem com os produtos e serviços.

De acordo com a 6ª edição do estudo “Transformação Digital no Varejo Brasileiro”, realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) em parceria com o OasisLab e apoio da Cielo, 48% das empresas planejam aumentar seus investimentos nessa área., e quem “surfar essa onda” tem grandes possibilidades de se destacar no mercado.



Dentre os pilares dessa revolução está a automação de processos, a inteligência artificial e a análise de dados, tendo como parte essencial a integração eficiente entre canais físicos e digitais, pois os clientes esperam uma experiência consistente, independentemente do meio utilizado para a compra.

Implementar essa convergência representa um desafio significativo para os varejistas, exigindo investimentos em tecnologia e reestruturação de processos, mas com resultados significativos para a evolução do negócio.