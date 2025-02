Rota Bioceânica: desafios e oportunidades para Três Lagoas

Aconteceu nesta semana o Seminário Internacional da Rota Bioceânica em Campo Grande com presença de autoridades e caravanas do Paraguai, Argentina, Chile e Bolívia. Esta Rota será um corredor de integração internacional, que proporcionará significativos ganhos no comércio internacional, impulsionando o comércio e serviços, principalmente nas regiões que a rota passará com enorme fluxo de veículos pesados. Neste sentido, é válido ressaltar a necessidade de implementos de apoio logístico ao longo das cidades e rodovias. Ao focarmos no Mato Grosso do Sul, temos desafios e oportunidades de novos negócios, dentre eles, o pátio de caminhões.

O pátio regulador e moderador é o local adequado para receber caminhões, servindo como pulmão para as indústrias e transportadoras. Tem como atividade principal ordenar a chegada de veículos de cargas em na cidade, tendo como função administrar o fluxo de veículos que se dirigem as indústrias ou somente estão em trânsito, proporcionando uma circulação racional e menos impactante. Funciona como ferramenta de geração de riqueza para a localidade, auxiliando no aumento de arrecadação para o município, geração de empregos, na qualidade de vida da população, na melhoria e ordenação do trânsito.

Também é ferramenta estratégica social atuando como atenuante para externalidade que impactam a localidade com grande fluxo e acumulo de caminhões, sendo aliado no controle de impactos sociais (exploração sexual infantil e prostituição), na saúde pública (DST’s, resíduos jogados nas ruas e acidentes) e segurança pública (assaltos, roubos, tráfico de drogas, acidentes e violência).

Feito estes apontamentos da vertiginosa industrialização da região Costa Leste do MS, com bilionários investimentos, com melhorias de infraestruturas em execução, outras por se fazer, somado ao start da Rota Bioceânica, é hora (passado da hora) dos municípios se organizarem e buscarem esta solução para auxiliar na redução de impactos, congestionamentos, segurança viária, tornando seu município atrativo para novos investimentos e sendo vitrine na vanguarda como um município que pensou e planejou para ser mais competitivo, auxiliar na redução de custos logísticos, líder na integração regional e o principal, utilizou todo o processo de desenvolvimento em prol de sua cidade de forma responsável e sustentável.

Diógenes Marques

Especialista em Logística, Desenvolvimento Econômico e Regional

ADELESTE Assessoria e Consultoria