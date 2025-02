Zé Neto revela ameaças de morte após polêmica no sertanejo

A polêmica teve início durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, quando Zé Neto criticou publicamente Anitta e artistas que, segundo ele, dependiam de recursos públicos para realizar apresentações. A declaração gerou repercussão nacional e desencadeou uma crise no meio sertanejo.

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, revelou recentemente que recebeu ameaças de morte após se envolver em uma grande controvérsia no cenário sertanejo. O episódio teve um impacto significativo em sua carreira e no mercado da música brasileira.

Após a fala do cantor, o Ministério Público iniciou investigações sobre possíveis irregularidades no pagamento de cachês milionários a artistas com dinheiro público. Como consequência, diversas prefeituras passaram a revisar contratos, levando a um verdadeiro abalo na indústria sertaneja.

Com o desenrolar do caso, shows foram cancelados e artistas do gênero foram alvo de investigações. Nos bastidores, fontes próximas à dupla afirmam que Zé Neto começou a receber ameaças de morte, intensificando ainda mais a tensão. Segundo relatos, essas ameaças seriam uma forma de retaliação pelo impacto negativo que suas declarações provocaram no setor.