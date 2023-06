Ana Castela enfrenta críticas

Ana Castela é sem dúvida uma estrela ascendente do agronejo, apesar de todo o talento a cantora vem enfrentando uma chuva de críticas nas redes sociais. Tudo isso desde que foi confirmada como atração no Caldas Country Festival, em Caldas Novas, Goiás.

Na internet as pessoas expressaram sua insatisfação com a presença de Ana Castela no Caldas Country 2023 “Tomara que ela tenha melhorado, porque ano passado foi o pior show do Caldas Country disparado“, escreveu um usuário identificado como Diego Santos. Outros sugeriram que a organização do evento deveria ter optado por atrações novas, como Henrique e Juliano, Israel e Rodolffo, Murilo Huff e Leonardo.

Mesmo enfrentando criticas a jovem já é um verdadeiro destaque no cenário da música sertaneja, recentemente, ela se tornou a artista feminina mais ouvida na Deezer, com um aumento surpreendente de 70% nos streams.