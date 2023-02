Ana Castela ultrapassa Marília Mendonça

A carreira de Ana Castela segue em ascensão, esta semana a jovem conquistou o posto de artista mais ouvida no Spotify, vale lembrar que esse título pertencia a Marília Mendonça.

O levantamento realizado pelo For Artists, divulgou ainda que a cantora tem cerca 10 músicas nas paradas de sucessos, entre elas, Pipoco, Dona de Mim e Nosso Quadro, e parcerias como Bombonzinho (Israel e Rodolfo), Eu Minto (Us Agroboy), Roça em Mim (Zé Felipe e Luan Pereira).

Com agenda de shows lotada, Ana Castela arrecada cerca de 11,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 5 músicas no TOP 30 do ranking Brasil. Atualmente ela se prepara para lançar um novo hit ao lado de Pedro Sampaio.