Bloco de Gusttavo Lima é cancela

Deu ruim para o cantor Gusttavo Lima, o sertanejo que se preparava para um bloco de carnaval se viu obrigado a cancelar o evento por conta das poucas vendas de abadá. O acesso ao bloco custava cerca de R$ 2 mil, o que acabou espantando o público.

Ainda de acordo com informações o bloco teria sido cancelado e adiado para 2024. A baixa procura se deve pelo alto valor e também por concorrer com nomes como Daniela Mercury (Bloco Crocodilo), Ivete Sangalo (Bloco Coruja), Bell Marques (Bloco Camaleão), Alinne Rosa (Bloco O Vale) e Durval Lelys (Bloco Me Abraça).

Vale destacar, que o valor do abadá do mineiro, inclusive, era mais caro que o de estrelas da Axé Music, como Durval, Claudia Leitte e Daniela. Antes do cancelamento a produtora do bloco tentou atrair mais foliões com uma promoção, transformando o espaço de R$ 2 mil em um setor open bar e baixando o preço para R$ 800, mas mesmo assim não tiveram sucesso.