BMW deverá indenizar família do cantor João Paulo por acidente

Na última sexta-feira o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, a decisão onde condena a BMW a pagar indenização à família do cantor João Paulo, que fazia dupla sertaneja com Daniel, morto em um acidente em 1997.

A fabricante foi condenada em primeira estância por danos morais de R$ 150 mil e pensão mensal para a viúva Roseni Barbosa e a filha do artista, Jéssica Reis. A quarta turma do STJ manteve a decisão que condenou a BMW do Brasil e a BMW da Alemanha, observando que cabia à fabricante e à importadora provar que o acidente não ocorreu por defeito no automóvel. Além disso, a empresa deve providenciar, conforme a decisão do tribunal, uma pensão mensal à família no valor correspondente a um terço dos rendimentos do artista em seus últimos seis meses de vida. Na época, o artista recebia R$ 500 mil por mês.