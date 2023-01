Boninho proíbe cigarros dentro da casa

Na última quinta-feira (19) Boninho precisou dar uma bronca em alguns brothers do BBB23, o diretor do reality proibiu que os participantes fumem dentro da casa mais vigiada do Brasil. Além disso, fica proibido também entrar com os cigarros na orelha, como alguns andam fazendo, caso de MC Guimê e Bruna Griphao.

"Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, a gente vai reorganizar, porque vocês estão fumando demais", disse o Big Boss. "Fica proibido, terminantemente, a entrada de cigarro, mesmo apagado, dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma", continuou.

"Quando vocês estiverem fumando, é do lado de fora, como sempre. E, por favor, devolvam as caixinhas que facilita a vida de vocês e o cigarro ficará apenas na caixa", avisou ele, que ainda mandou outro recado para o grupo: "O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar".