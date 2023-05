Bruno, constrange repórter trans em show

A repórter do TV Fama Lisa Gomes, passou por uma situação bastante tensa na última sexta-feira. A repórter que fazia a cobertura do show da dupla sertaneja Bruno e Marrone, realizado no Villa Country. Enquanto realizava a entrevista, o cantor Bruno dirigiu-lhe uma pergunta em tom de piada, “Você tem pau? “, indagou o cantor, deixando Lisa em uma situação desconfortável.

Testemunhas que estavam presentes afirmaram que a repórter não soube como responder diante da cena patética. Até o momento a assessoria da dupla não se manifestou, já a repórter preferiu não comentar sobre o assunto.